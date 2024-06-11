بطاقة الصدارة.. خضراء للصقور أم بيضاء للنشامى؟

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ويلعب الأخضر بورقتي الفوز أو التعادل لقطع البطاقة الأولى بعد أن ضمن المنتخبان الانتقال للمرحلة الثالثة من التصفيات، أما المنتخب الأردني فليس له خيار سوى الفوز على المنتخب السعودي، الذي يتصدر ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الانتصار على باكستان (4/صفر) و(3/صفر)، والأردن (2/صفر) وطاجيكستان(1/صفر)، ثم تعادل مع نفس المنتخب خارج الديار(1/1).
في المقابل يحتل المنتخب الأردني المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعدما حقق 3 انتصارات على باكستان (3/صفر) و(7/صفر) وعلى طاجيكستان (3/صفر)، بينما تعادل مع نفس المنتخب (1/1).
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز المنتخب السعودي على الأردن بعمان بهدفي صالح الشهري، في نوفمبر الماضي.
وتشهد القائمة غياب المدافع حسان تمبكتي الذي غادر المعسكر قبل المواجهة بثلاثة أيام بداعي الإصابة العضلية، فيما لم تتحدد مشاركة زميله أيمن يحيى في المواجهة الذي قضى وقته في الأيام الأولى للمعسكر التحضيري للمباراة بعد الفراغ من الموسم الكروي المحلي في التأهيل، ويقف على الجانب الآخر تحضيرات خاصة لإشراك المهاجم الأردني موسى التعمري الذي يعاني من إصابة في الكاحل التي تعرض لها في لقاء منتخب بلاده أمام طاجيكستان في دقائقه الأخيرة.
المرحلة الثالثة التي ضمن المنتخبان الوصول إليها سيتوزعان على المجموعات الثلاث في هذه المرحلة، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تقام مبارياتها بطريقة الذهاب والإياب، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم ، فيما ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة لمرحلة الدور الرابع، لتحديد أول منتخبين يصلان إلى النهائيات مباشرة، والمنتخب الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المتأهل إلى ملحق التصفيات.
أرقام قبل المواجهة:
- مواجهة اليوم تحمل الرقم 15 من تاريخ مواجهات المنتخبين.
- بدأت أول مواجهة قبل 66 عاما في العاصمة اللبنانية بيروت.
- حقق المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني 7 انتصارات.
- كسب منتخب الأردن 5 مباريات، وتعادلا في مباراتين فقط.
- أول فوز للأردن على السعودية في دورة الألعاب العربية ببيروت 1957.
- أول فوز سعودي على الأردن عام 1981 حينما التقيا وديا في بالرياض بهدفين مقابل هدف.
- عام 1985 شهد أكبر انتصار في تاريخ مواجهات المنتخبين، كسبها الأخضر برباعية نظيفة في كأس العرب بالطائف.
- شهد 2011 أول لقاءات المنتخبين في بطولات كأس آسيا بقطر انتهى بفوز الأردن بهدف.
- وفي 2011 حضر أول تعادل بينهما في بطولة فوكس الدولية بالأردن.
- حسين عبد الغني أكثر لاعب سعودي شارك ضد الأردن بـ 4 مواجهات.
- لقاء الذهاب انتهى سعوديا بثنائية صالح الشهري في إطار التصفيات نفسها في نوفمبر الماضي.
- 12مدربا، من بينهم 3 أسماء سعودية، قادوا الأخضر ضد منتخب النشامى.
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