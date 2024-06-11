بطاقة الصدارة.. خضراء للصقور أم بيضاء للنشامى؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتسابق المنتخبان السعودي والأردني مساء اليوم عند الساعة الـ 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض لخطف بطاقة صدارة المجموعة السابعة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويلعب الأخضر بورقتي الفوز أو التعادل لقطع البطاقة الأولى بعد أن ضمن المنتخبان الانتقال للمرحلة الثالثة من التصفيات، أما المنتخب الأردني فليس له خيار سوى الفوز على المنتخب السعودي، الذي يتصدر ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الانتصار على باكستان (4/صفر) و(3/صفر)، والأردن (2/صفر) وطاجيكستان(1/صفر)، ثم تعادل مع نفس المنتخب خارج الديار(1/1).

في المقابل يحتل المنتخب الأردني المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعدما حقق 3 انتصارات على باكستان (3/صفر) و(7/صفر) وعلى طاجيكستان (3/صفر)، بينما تعادل مع نفس المنتخب (1/1).

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز المنتخب السعودي على الأردن بعمان بهدفي صالح الشهري، في نوفمبر الماضي.

وتشهد القائمة غياب المدافع حسان تمبكتي الذي غادر المعسكر قبل المواجهة بثلاثة أيام بداعي الإصابة العضلية، فيما لم تتحدد مشاركة زميله أيمن يحيى في المواجهة الذي قضى وقته في الأيام الأولى للمعسكر التحضيري للمباراة بعد الفراغ من الموسم الكروي المحلي في التأهيل، ويقف على الجانب الآخر تحضيرات خاصة لإشراك المهاجم الأردني موسى التعمري الذي يعاني من إصابة في الكاحل التي تعرض لها في لقاء منتخب بلاده أمام طاجيكستان في دقائقه الأخيرة.

المرحلة الثالثة التي ضمن المنتخبان الوصول إليها سيتوزعان على المجموعات الثلاث في هذه المرحلة، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تقام مبارياتها بطريقة الذهاب والإياب، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم ، فيما ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة لمرحلة الدور الرابع، لتحديد أول منتخبين يصلان إلى النهائيات مباشرة، والمنتخب الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المتأهل إلى ملحق التصفيات.

أرقام قبل المواجهة: