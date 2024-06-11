شكرا لقرائتكم خبر ميشيل لا يرغب بالرحيل عن الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تبلغ الإدارة الهلالية الجناح البرازيلي ميشيل ديلغادو حتى الآن بأنه خارج حسابات النادي العاصمي خلال الفترة المقبلة، بحسب تقارير إعلامية.

وأكد موقع «winwin» الرياضي أن ميشيل لديه العديد من العروض، سواء داخل السعودية أو في البرازيل، لكنه يشعر براحة مع الهلال ولا يرغب بالرحيل في الفترة الصيفية.

وكشف المصدر لـ»winwin» أن الهلال إذا ما قرر عدم استمرار اللاعب خلال الفترة المقبلة، ستكون الأولوية بالنسبة لميشيل هي البقاء في السعودية، وعدم العودة إلى البرازيل، رغم اهتمام أندية فلامينغو، كروزيرو، وكورينثيانز، بالحصول على خدماته.

وكانت تقارير صحفية برازيلية قد ذكرت أن الهلال قد يوافق على بيع ميشيل ديلغادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، بشرط الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 8 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن محترف الهلال سيغادر ناديه بنسبة كبيرة هذا الصيف، رغم أنه قدم مستويات مميزة خلال موسم 2023-24، وكان من أبرز الأوراق الرابحة في تشكيلة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وتعاقد الهلال مع ديلغادو في يناير 2022، قادما من نادي فلامينغو، وكانت بدايته أقل من المتوقع مع النادي العاصمي.