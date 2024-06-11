الخليج السعودي: لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن مستقبل محمد شريف

ياسر رشاد - القاهرة - نفى قاسم المسكين المنسق الإعلامي لنادي الخليج السعوي، كل الأنباء المنتشرة حول رحيل محترفنا المصري محمد شريف عن صفوف الفريق.

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وقال قاسم المسكين في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "نحن ملتزمين بعقد مع محمد شريف وهو مستمر مع النادي بشكل طبيعي ولم نفتح الباب أمام رحيله".

وتابع: "عقد محمد شريف لا زال يتبقى في عقده موسما إضافيا مع نادي الخليج، ولم نفتح الباب حتى لتلقي عروض حول رحيل اللاعب".

وحول احتمالية عودة اللاعب إلى الأهلي مرة أخرى قال: "هذا الأمر يعود إلى اللاعب فقط بالطبع وليس لنا".

وأتم: "قبلنا استقالة بيدرو إيمانويل مدرب الفريق، والآن نبحث عن مدرب جديد لخلافته".