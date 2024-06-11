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تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم "+90"، أن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي سوف تدير قناة النادي بداية من شهر أغسطس المقبل، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمود الخطيب استعرض لأول مرة ما يخص مشروع القرن وستاد النادي، والتأكيد على أن تواجد شركات كبيرة لانشاء الاستاد أمر مهم جدًا وتحديدًا الشركة الإماراتية".

وأضاف أمير هشام: "العمل على تنفيذ المشروع سوف يكون خلال فترة قليلة وستكون شركة أليانز أرينا هي المسؤولة وسوف يتم تسمية الملعب باسمه".

واختتم: "الخطيب أبلغ مجلس الإدارة أنه قد يغيب لمدة 3 أشهر مقبلة للعلاج، وسوف يتجه إلى فرنسا مباشرةً أو يتجه إلى دبي لزيارة ابنته ومن ثم إلى فرنسا بعد ذلك".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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