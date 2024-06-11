رئيس المنظمة لمكافحة المنشطات يكشف كواليس ما حدث مع رمضان صبحي ومدة إيقافه المتوقعة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، ما حدث خلال جلسة استماع رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بسبب قضية تعاطي المنشطات.

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وتابع خميس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90": "ابرز كواليس جلسه رمضان كانت سريه وحضرها اللاعب ومحاميه وأعضاء المنظمة".

وأضاف حازم خميس: "عينة رمضان صبحي في البداية عند أخذها، خرجت نتيجتها غير نمطيه، والمعمل لم يتعرف علي نوع هذا السائل، وليس كما تم تداوله بأنها فاسدة".

وقال رئيس النادو: "التفسير العلمي هو أنه أي تغيير في البول، قد يكون ناتج عن أمراض الكلي أو أمراض سرطانيه وهي التي تغيير تركيبه البول".

واستطرد: "أعتقد أن رمضان صبحي وممثليه طلبوا جلسه أخري، وتدرس المنظمه الملف كاملًا، واللاعب لا يزال موقوفًا ولم يتم رفع الإيقاف عنه بشكل مؤقت لحين الجلسة الثانية كما تردد".

وأوضح: "بيان منظمه المنشطات المصرية عن منتحلي الشخصية، هو أن لجنه الاستماع محدش يقدر يعرف اللي حصل إلا لو حد سرب المعلومات، ومن المفترض أن يتم الشرح من خلالنا، ولا يمكن التحدث في أشياء خاصه بالمنظمة مع الإعلام".

وأشار: "المنظمه لا يمكن أن تكون علي عداء مع أي رياضي، واللي بياخد القرار لجان مستقله وليست مديره المنظمة، وهل يعقل أن هذه المنظمة من أعلي المنظمات في العالم تخالف الكود الدولي وكمان مديره المنظمة متعرفش أسماء اللاعبين من الأساس".

وزاد: "وظيفه المنظمه الوقوف مع اللاعبين المصريين، والحسم النهائي للاعب أول لجنه هتاخد القرار لو القرار لم ينل إعجاب اللاعب يلجأ إلي الاستئناف ومنها إلى المحكمه الرياضيه الدولية".

"لجنه الاستماع حال اتخذت قرار الصبح يلعب يبقي يلعب، القرار في الآخر من المنظمه الوطنية ومعاه مذكره تفصيليه لهذا القرار، وأقصي عقوبة في مثل هذه الحالات 4سنوات، وأقل عقوبة سنه إذا أدين كرياضي".

واختتم: "حال أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت مستقرة ويمارس حياته في الوقت الحالي بشكل طبيعي".