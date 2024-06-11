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طلبة: تعادل بوركينا فاسو مع سيراليون في صالح منتخب مصر

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو"  أن منتخب مصر أمام فرصة ذهبية لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم المقبلة بدون الانتظار حتى نهاية مباريات الجولة الأخيرة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.


وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن تعادل منتخب بوركينا فاسو مع سيراليون في صالح منتخب مصر بعد السقوط في فخ التعادل أمام غينيا بيساو اليوم خارج الأرض ".

وأضاف:" آداء المنتخب أمام غينيا بيساو غير مقنع والمنتخب فرط في تحقيق الفوز على غينيا بيساو وتأجيل التأهل إلى كأس العالم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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