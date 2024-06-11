كواليس جلسة محمود الخطيب مع كولر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع لجنة التخطيط والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي تم عقده اليوم في مقر النادي.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر بدأ جلسته بسؤال طموحكم إيه كمجلس إدارة ونادي، وهل هناك طموح للمنافسة على بطولتي انتركونتيننتال وكأس العالم للأندية 2025".

وأضاف أمير هشام: "كولر طلب التعاقد مع 8 صفقات، ولجنة التخطيط وعدت المدير الفني بتحقيق طلباته من أجل تحقيق طموحات النادي، وكولر قدم ملف عن كل لاعب بالفريق سواء سلبياته أو إيجابياته".

واختتم: "المدير الفني أصر على ضم محمد كوناتيه مهاجم جروزني الروسي، وتم الرد عليه أن إدارة الاسكاوتينج كتبت تقرير سلبي عنه، وسأل عن البدائل وأكدوا له أنه سوف يتم عرض أسماء جديدة عليه، وأشاد بقدرات زين الدين بلعيد القريب من تدعيم خط الدفاع".