الزمالك يحدد سقفاً للرواتب في العقود الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت إدارة نادي الزمالك على وضع سقف للعقود الجديدة التي سيتم إبرامهما مع اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى مع الزمالك، أو ممن ترغب إدارة القلعة البيضاء فى تجديد تعاقدهم ليستمروا مع الأبيض لفترة أطول من أجل فرض حالة من الاستقرار بالفريق .

ووضعت إدارة الزمالك سقف العقود الجديدة خلال الأيام الماضية عقب اجتماع مجلس الإدارة الأخير، بحيث لا يتخطى الـ 12 أو 15 مليون جنيه، مع تقييد جزء من المبلغ ببعض الشروط، مثل البطولات والألقاب، من أجل حث اللاعبين على بذل قصارى جهدهم في الفترة المقبلة.

كما رفضت إدارة النادي المغالاة بشكل تام في العروض التي ستقدم سواء للاعبين الذين ستنتهى عقودهم أو الصفقات الجديدة التي سيتم الدخول فى مفاوضات معها لضمها للقلعة البيضاء وذلك من أجل إنهاء أزمات الملفات المالية فى النادى .

من جانبة طلب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحصول على مستحقاته المتأخرة، التي تبلغ شهرين، خلال الفترة المقبلة.

وقام مسؤولي الزمالك بإبلاغ المدرب البرتغالي بصرف شهر من مستحقاته، خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيجري صرف الشهر المتبقي بعده، لحسم هذا الأمر نهائيا .

ويواصل الزمالك استعداداته لملاقاة سيراميكا كليوباترا، في الجولة الخامسة والعشرين بالدوري الممتاز و التي تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة مساء يوم الجمعة المقبل.

وقام المدرب البرتغالي بدراسة نقاط قوة وضعف الفريق المنافس خلال الأيام الماضية من أجل التحضير الجديد للقاء والنجاح في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط للمنافسة على لقب الدوري .

وعلى جانب آخر ، أكد أيمن موكا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن ناديه لم يبلغه بأي جديد حول مفاوضات الزمالك، من أجل الحصول على خدماته، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف موكا قائلاً: "لم أوقع مع نادي الزمالك، ولا أعلم مصير المفاوضات ومدى حقيقتها مع النادي، ونسعى في الجونة لتحقيق مركز أفضل من الذي نتواجد فيه بالوقت الحالي، ولدينا إدارة محترفة، وجرى تفعيل بند شرائي من لافيينا، وعقدي مستمر لمدة 3 مواسم".

ويقدم أيمن موكا موسما مميزا، رفقة الجونة، في الموسم الحالي، ما ساهم في جذب أنظار كبار الأندية، للظفر بخدماته خلال الفترة المقبلة.