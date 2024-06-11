أبو الدهب: حسام حسن أعاد اكتشاف زيزو في المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن أحمد سيد زيزو نجم منتخب مصر كان من أفضل اللاعبين في مباراة غينيا بيساو وكان مصدر خطورة في أكثر من فرصة هدف محققة.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" في رأيي أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم أعاد اكتشاف زيزو في المنتخب بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو "..

وأضاف:" حسام حسن يجيد التعامل مع اللاعبين أصحاب المهارات العالية ويجيد توظيفهم داخل أرض الملعب".