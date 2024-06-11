ضياء السيد: جهاز المنتخب يملك وقتًا طويلاً للاستعداد للمرحلة المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه كان يجب فوز منتخب مصر اليوم أمام منتخب غينيا بيساو، لكن كان هناك تحفظ كبير من الجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أن الشوط الثاني كان بالامكان تحقيق النقاط الثلاث، وأضاع محمد صلاح وزملائه 3 فرص محققة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الشوط الأول لعبنا برتم بطيئ للغاية، ولم نلعب على مرمى المنافس بشكل إيجابي، وظهرت العديد من السلبيات، والفرصة الوحيدة على مرمى مصر سجلها منتخب غينيا بيساو".

وأضاف: "هناك حالة استنفار حدثت للاعبين في الشوط الثاني والهدف الذي سجله صلاح جاء بمجهود فردي، والدفع بـ إمام عاشور وسحب محمد هاني ساهم في تحسن الأداء، كان لابد من وجود اصحاب المهارات مثل ناصر ماهر، واستغلال الكرة البينية، العمق كان يحتاج للاعبين تجيد الاختراقات واللعب القصير، والفرص الخطيرة التي جاءت لمنتخب مصر جاءت بمجهود فردي من اللاعبين.. وصلاح متعود على اللعبة التي سجلها في شباك المنافس".

وواصل: "الأداء لم يكن جيدًا، ولكن نريد تطور المستوى مستقبلا، منذ شهرين كان حسام حسن دائما ينتقد مدربي المنتخب الوطني في كل ولاية.. وقوة صلاح دائمًا في الاختراقات ودائما يستخدم المهارة والفكر العالي، واستغلال سرعته في تسجيل الهدف، وسنحت له فرص آخرى كان من الممكن أن يسجل أكثر من هدف خلال اللقاء".

وأكمل: "حسام حسن عليه أن يكسب الجميع في صفه، ولكن التصريحات دائمًا التي يطلقها تصنع حالة من الجدل، فهو لازال في حاجة لمزيد من الوقت من أجل إظهار بصمته على منتخب مصر، هو يريد أن يخرج أفضل شئ ولكن عندما لا يحقق ما يريد قد يقول مثل هذه التصريحات التي تأتي بحالة عكسية، كان الأفضل أن يخرج ويهدئ الأمور".

وزاد: "كان الأفضل أن يقول أنه سوف يستعد للمرحلة المقبلة، وأنه يسعى لبناء فريق قوي للمنتخب، لكنه اختار صناعة الجدل بتلك التصريحات، وكان هناك أراء لـ حسام حسن كثيرة عندما كان يتواجد في الفضائيات كمحلل رياضي، والجميع كان يستمع لنقده، ولذلك عليه أن يتقبل أي انتقادات".

وأضاف: "كان عليه أن يصرح بأنه لم يمتلك الوقت الكافٍ لتجهيز اللاعبين، وأنه سيكون أمامه 8 أشهر قادمة من أجل العمل بشكل أفضل، وهذا هو الكلام المنطقي الذي كان يجب أن يصرح به، بدلا من التوجه نحو أمور آخرى تبعد البعض عن الدعم الحقيقي له في المرحلة القادمة".

وتابع: "أحمد أمين أفا لم يكن جيدًا بعد مشاركته على حساب مصطفى محمد، والوحيد الذي ظهر بشكل جيد في الدقائق التي لعب خلالها هو ناصر ماهر، بينما إبراهيم عادل لديه عيب واضح وهو كثرة الاحتفاظ بالكرة، ولم يظهر بالشكل الأفضل بعد نزوله في الشوط الثاني، كان يجب أن يستغل الفرصة التي حصل عليها بالظهور مع المنتخب الاول".

وأوضح: "من الممكن أن يحدث نقاش عادي حول إمكانية دخول لاعب أو خروج آخر، كان من الممكن مشاركة ناصر ماهر ومصطفى فتحي ويحصلان على وقت أكبر خلال اللقاء، الملعب كان يحتاج في أخر عشرين دقيقة لأصحاب المهارات الفردية".

وأتم: "لدينا فارق مُريح من النقاط ولا زال المنتخب المصري في الصدارة، ومعظم المنتخبات تلعب خارج أرضها، وسيكون أمام حسام حسن وقت طويل من أجل الهدوء التام والتركيز والاستعداد بقوة للمرحلة المقبلة، وأتمنى أن يتم توفير مباريات ودية جيدة.. وأتمنى الابتعاد عن أي حالات جدل".