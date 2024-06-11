زكي عبد الفتاح: منتخب مصر عشوائي.. والشناوي مدير الكرة القادم في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق انتقاداته لمستوى الفراعنة في مباراة غينيا بيساو، التي تعادل فيها الفريقان بهدف لمثله، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

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وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إذا كنا لا نريد التأهل لكأس العالم لن نستطيع فعل ذلك، نحن سنتأهل سنتأهل، منتخب غينيا بيساو متواضع للغاية، ولكن منتخبنا وهو يملك الكرة ليست لدينا أفكار".

وأضاف: "منتخب مصر عشوائي، ولا نعرف ماذا سنفعل عندما تكون لدينا الكرة، ونعتمد فقط على الحلول الدفاعية، الحمد لله إننا في مجموعة مثل تلك ستساعدنا على التأهل".

وتابع: "منتخب مصر عليه أن ينظر لمشاركته في كأس العالم 2026، ومصطفى شوبير هو من كان يشارك في الفترة الماضية، لذا كان يجب أن يشارك في مباراتي نيوزيلندا وكرواتيا".

وأكمل: "حينها كان سيعود محمد الشناوي على منافسة قوية في منتخب مصر والنادي الأهلي، هدف منتخب غينيا بيساو يتحمل الشناوي جزء منه، ومحمد صلاح يتحمل جزء آخر لعدم تدخله لحل الهجمة المرتدة".

وأتم زكي عبد الفتاح تصريحاته قائلًا: "تصريحات محمد الشناوي؟ هو صاحب شخصية وهو مدير الكرة القادم في الأهلي، ولكنني كنت أرى أن مصطفى شوبير كان من حقه المشاركة.. ما حدث جريمة".