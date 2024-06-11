ايقاف القيد صداع في رأس إدارة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - اصبحت أزمة ايقاف القيد بمثابة الصداع لدى مسؤولي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ويبحث مسؤولي الإدارة عن وجود حل سريع قبل فتح باب الانتقالات الصيفية ٢٠٢٤ من أجل إبرام الصفقات الجديدة.

يضع مسئولو الأبيض حل أزمة القيد على رأس أولوياتهم في الفترة المقبلة، قبل بدء التفكير في تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات جديدة، خاصة أن هذا الملف من أصعب التحديات التي تواجههم حالياً.

وتعرّض نادى الزمالك لإيقاف القيد لمدة 3 فترات بسبب مستحقات لاعبه السابق المغربى خالد بوطيب ، والبالغة 2 مليون و400 ألف يورو، ثم تكرر الوقف لمدة 3 فترات جديدة بسبب مستحقات مساعدى البرتغالى فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.

وعلمت الخليج 365 أن مسئولو مجلس إدارة نادي الزمالك كثفوا التواصل مع محامى اللاعب المغربى، خاصة أن مستحقات الأخير تمثل الغرامة الأكبر على القلعة البيضاء، ويعمل النادي قصارى جهده من أجل تقسيط الغرامة على ثلاث دفعات.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي في تصريحات خاصة للوفد أن محاولات التفاوض مع محامي اللاعب خالد بو طيب جارية حتى الآن ولم تغلق من الجانب المغربي كما تردد، مشيراً أن الزمالك يعمل بكل جهد للوصول إلى حل وسط معه يتناسب مع كافة الأطراف لغلق هذا الملف بشكل نهائي.

وكان نادي الزمالك على محامى اللاعب المغربى جدولة المديونية المستحقة، والبالغة 2 مليون و400 ألف يورو، على 3 أقساط لإنهاء تلك الأزمة، كما يجهز مسئولو الأبيض، فى الوقت ذاته، مستحقات المدرب روى أجواش مساعد البرتغالى فيريرا المدير الفنى السابق للزمالك، لسدادها وإنهاء هذا الملف، والتفرغ لباقى الغرامات المستحقة على النادى.