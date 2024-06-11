بعد تعادل مصر.. ترتيب مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026

تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع نظيره غينيا بيساو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إيجابيًا بهدف.

استطاع محمد صلاح أن يحرز هدف التعادل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 70 من صناعة مروان عطية، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

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بينما تمكن منتخب الجزائر من قلب الطاولة على منافسه أوغندا، والفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية لـ كأس العالم 2026.

ترتيب المجموعات الأفريقية لـ ت

المجموعة الأولى

1- منتخب مصر 10 نقاط

2- غينيا بيساو 6

3- بوركينا فاسو 5

4- سيراليون 5

5- إثيوبيا 3

6- جيبوتي 1

المجموعة الثانية

1- السنغال –8

2-السودان – 7

3- الكونغو الديمقراطية – 7 .

4- توجو – 3.

5- جنوب السودان – 2.

6- موريتانيا – 1.

المجموعة الثالثة

1- بينين- 7 نقاط

2- ليسوتو – 5 .

3- رواندا 4

4- جنوب أفريقيا – 4

5- نيجيريا – 3

6- زيمبابوي – 2

المجموعة الرابعة

1- الكاميرون – 7 نقاط

2- ليبيا – 7

3- أنجولا – 5

4- كاب فيردي – 4

5- موريشيوس-1

6- إيسواتيني – بدون نقاط

المجموعة الخامسة

1- المغرب – 6

2- زامبيا – 3

3- النيجر – 3

4- تنزانيا – 3

5- الكونغو – بدون نقاط

6- إريتريا – منسحب

المجموعة السادسة

1- كوت ديفوار – 9 نقاط

2- الجابون – 6

3- كينيا – 4

4- بوروندي – 4

5- جامبيا – 3.

6- سيشل – بدون نقاط

المجموعة السابعة

1- الجزائر – 9 نقاط.

2- موزمبيق – 9

3- بوتسوانا – 6

4- غينيا – 6

5- أوغندا- 5

6- الصومال – 0.

المجموعة الثامنة

1- منتخب تونس – 10 نقاط

2- ناميبيا -8

3- ليبيريا – 7

4- مالاوي – 6

5- غينيا الاستوائية – 0

6- ساو توميه وبريسنت – 0

المحموعة التاسعة

1- غانا- 9 نقاط

2- مادغشقر- 6

3- جزر القمر 6

4- مالي 4

5- الجمهورية الأافريقية 4

تشاد 0