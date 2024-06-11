صراع ثلاثي على ضم نجم الهلال السعودي

يحظى متعب المفرج، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، باهتمام 3 أندية من دوري روشن، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة الرياضية أن هناك 3 أندية من الدوري السعودي للمحترفين، تتصارع من أجل التعاقد مع المفرج، في فترة انتقالات الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفرج أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الهلال، في ظل عدم رغبة النادي في تجديد عقده حتى الآن، والذي ينتهي بشكل رسمي في أغسطس المقبل.

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وقرر اللاعب تأجيل النظر في العروض المقدمة إلى حين معرفة القرار الأخير من إدارة نادي الهلال، سواء بتجديد عقده أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الأزرق.

وشارك المفرج صاحب الـ27 عامًا لأول مرة مع الفريق الأول في نادي الهلال في موسم 2018ـ2019، وخرج للإعارة مرتين إلى الشباب والتعاون.

ولعب المفرج 27 مباراة مع الهلال السعودي طوال مسيرته.