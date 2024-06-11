بعد الفوز المثير على أوغندا.. كيف علق المدير الفني لمنتخب الجزائر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أشاد السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، بالفوز الذي حققه الفريق على مضيفهم منتخب أوغندا 2/1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وانفرد المنتخب الجزائري بصدارة المجموعة السابعة بشكل مؤقت بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، متقدما بـ3 نقاط عن غينيا وموزمبيق وأوغندا وبوتسوانا، فيما تتذيل الصومال المجموعة بلا رصيد.

وقال بيتكوفيتش، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: " الأهم بالنسبة لنا هو الفوز وهو ما حققناه أمام منافس كان يقاسمنا نفس الرصيد، الجودة التي نملكها هي من صنعت الفارق. أهنئ اللاعبين على ردة فعلهم، حيث قام كل واحد منهم بواجبه في الشوط الثاني".

وأضاف: " قلت للاعبين مهم أن نفوز اليوم لأنه لن تكون لنا مباريات في تصفيات كأس العالم حتى مارس 2025. من الواضح أننا نتعلم من كل مباراة، غيرنا 5 لاعبين مقارنة بالمواجهة أمام غينيا، وأعتقد أنه كان لدينا بعض التوفيق".

وأكد بيتكوفيش، ان الفريق يتعين عليه أن يبقى هادئا عندما لا تسير الأمور بشكل جيد، لافتا إلى أن هدف منتخب أوغندا كان من خطأ مثلما كان عليه الحال في بالنسبة لهدفي غينيا.

وأشار بيتكوفيتش، إلى العمل الكبير الذي يقوم به على صعيد الجانب الذهني، معترفا أنه في بعض الأحيان ينجح وفي أحيان اخرى لا ينجح.