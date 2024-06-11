حسام حسن: لنا ركلة جزاء أمام غينيا بيساو.. وهدفهم به مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن، أن الفريق كان له ركلة جزاء أمام غينيا بيساو.

وتعادل المنتخب بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعته بنظيره غينيا بيساو مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار حسام حسن، في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس، عقب المباراة إن المنتخب كان لديه ركلة جزاء أمام غينيا بيساو، مضيفًا:"أعتقد أن كان هناك مخالفة على مهاجم غينيا بيساو خلال الهدف الذي سجلوه ولكن لا أريد الحديث عن التحكيم".

وأتم المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته بقوله:"إذا كنت تلعب مباراة ملاكمة على سبيل المثال مهما كنت بطل العالم ستتعرض للضغط في بعض الأوقات".

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