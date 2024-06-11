هل رفض محمد صلاح استبداله بمصطفى فتحي أمام غينيا بيساو؟.. مصدر يُجيب لمصراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر عن حقيقة ما تم إثارته عن رفض محمد صلاح قرار المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن باستبداله باللاعب مصطفى فتحي بالدقائق الأخيرة من مباراة غينيا بيساو.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي عقب المباراة:"لا صحة نهائيًا لما يتردد عن رفض محمد صلاح الخروج ولم يتم طلب استبداله من الأساس وكابتن حسام اكتفي بنزول ناصر ماهر فقط بدلاً من أوفا".

وكانت كاميرات المباراة قد أظهرت تواجد مصطفى فتحي وناصر ماهر بمنطقة التبديل رفقة حسام حسن وهو يتحدث معهما قبل أن يدفع بناصر ماهر فقط مما أثار الجدل حول كون اللاعب الآخر الذي سيتم استبداله مع أوفا هو محمد صلاح وأن الأخيررفض.

وتعادل المنتخب بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعته بنظيره غينيا بيساو مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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