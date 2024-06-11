"طلب 5 لاعبين وعرضوا عليه 3".. كواليس اجتماع الـ 3 ساعات بين كولر والخطيب وقيادات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عُقد اليوم الإثنين اجتماعاً مطوّلاً جمع المدير الفني السويسري لفريق الكرة بالأهلي، مارسيل كولر من جانبه ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة ناديه والمفوّض بالإشراف على قطاع الكرة وحسام غالي عضو المجلس ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط وزكريا ناصف عضو اللجنة وخالد الجوادي مترجم المدير الفني من جانبه آخر.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، عقب الاجتماع، إلى أن الجلسة استمرت قرابة ثلاثة ساعات من الثانية ظهرًا حتى الخامسة عصرًا؛ لحسم العديد من الملفات التي ترتبط بإحتياجات الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن كولر قد طلب خلال الجلسة ضم 5 لاعبين بينهم ثنائي في قلب الدفاع وظهير أيسر وجناج ومهاجم أجنبي، كما جدد طلبه التعاقد مع المغربي يحيى عطية والبوركيني محمد كوناتيه ولكن لجنة التخطيط تحفظ على الثنائي بداعِ قرب عودة علي معلول في نهاية سبتمبر فيما استجابت لمطالبه بباق المراكز.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن لجنة التخطيط عرضت 3 اسماء على كولر من بينهم لاعب ينشط في مركز الهجوم، وإلى أن شهدت الجلسة قد شهدت نقاشًا بخصوص اللاعبين الذين من المفترض أن يخرجوا بنظام البيع أو الإعارة بنهاية الموسم الحالي وتم تأجيل أمرهم لجسة أخرى.

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