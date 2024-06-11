صفقات الأهلي الجديدة 2024.. مصدر يكشف توقع بلعبيد مقابل 10.75 مليار سنتيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" تفاصيل عقد لاعب الأهلي المنتظر الإعلان عنه، زين الدين بلعيد.

وأوضح المصدر أن المدافع المغربي وقع عقد مع الأهلي لمدة 4 مواسم بالإضافة إلى موسم اختياري.

وقال المصدر إن خزينة الأهلي تحملت الشرط الجزائي في عقد المدافع الجزائري مع فريق اتحاد العاصمة، والذي يقدر بـ 650 ألف يورو (ما يعادل 10.75 مليار سنتيم).

صفقات الأهلي المنتظرة

ومنذ قليل، أكد مصدر مقرب من الظهير الأيسر المغربي، يحيى عطية الله، أن الأهلي أجرى اتصالات مع اللاعب، لكن دون تقديم عرض رسمي حتى الآن.

وفي نفس السياق، علم الخليج 365 أن المهاجم البوركيني محمد كوناتي صاحب الـ 26 عاما قد أبدى مرونة نسبية في طلباته مع الأهلي، لكن هناك خلاف في وجهات النظر حاليا بخصوص إتمام صفقته.

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