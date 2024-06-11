اخبار الرياضه

"أعلى من أوفا".. مدرب منتخب مصر الأسبق يعلق على تغييرات حسام حسن ضد غينيا بيساو

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق أسامة نبيه مدرب منتخب مصر الأسبق، على تغييرات حسام حسن في مباراة غينيا بيساو.

وقال أسامة نبيه في تصريحات عبر قناة "MBC Masr 2": "كان على حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن يقوم بتبديل مصطفى محمد بعد الإصابة بنزول محمد شريف لأنه صاحب خبرات أعلى من أحمد أمين أوفا".

وأضاف: "أوفا لاعب جيد لكن محمد شريف يملك من الخبرات التي تجعله مناسب للمباراة أكثر من لاعب إنبي".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر تعادل مع نظيره غينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

اقرأ أيضًا:

"طلب 5 لاعبين وعرضوا عليه 3".. كواليس اجتماع الـ 3 ساعات بين كولر والخطيب وقيادات الأهلي

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا