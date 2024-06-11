"أعلى من أوفا".. مدرب منتخب مصر الأسبق يعلق على تغييرات حسام حسن ضد غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق أسامة نبيه مدرب منتخب مصر الأسبق، على تغييرات حسام حسن في مباراة غينيا بيساو.

وقال أسامة نبيه في تصريحات عبر قناة "MBC Masr 2": "كان على حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن يقوم بتبديل مصطفى محمد بعد الإصابة بنزول محمد شريف لأنه صاحب خبرات أعلى من أحمد أمين أوفا".

وأضاف: "أوفا لاعب جيد لكن محمد شريف يملك من الخبرات التي تجعله مناسب للمباراة أكثر من لاعب إنبي".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر تعادل مع نظيره غينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

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