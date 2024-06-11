إبراهيم حسن: كنا ننتوي استبدال محمد صلاح أمام غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، إن حسام حسن كان ينوي بالفعل الدفع بناصر ماهر ومصطفى فتحي خلال مباراة غينيا بيساو.

وتعادل المنتخب بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعته بنظيره غينيا بيساو مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال حسن، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، عقب المباراة:"كان يتبقى لنا توقف وحيد وكان حسام ينوي الدفع بناصر ماهر ومصطفى فتحي ولكن تراجعنا عن استبدال صلاح الذي لم يكن يعرف عن ذلك شيئًا ولم نتحدث معه من الأساس ولكن فضلنا استمراره ليزيد الضغط على دفاع غينيا بيساو".

وأتم مدير المنتخب الوطني تصريحاته بالتنويه إلى أن محمد صلاح يثق في حسام حسن ويرى أنه صاحب القرار الأول والأخير.

اقرأ أيضًا:

"أعلى من أوفا".. مدرب منتخب مصر الأسبق يعلق على تغييرات حسام حسن ضد غينيا بيساو

حسام حسن: لنا ركلة جزاء أمام غينيا بيساو.. وهدفهم به مخالفة