تعادل مصر وعودة الجزائر.. نتائج مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 أمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت المباريات التي أقيمت أمس الإثنين 10 يونيو 2024، حيث أقيمت العديد من المواجهات في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو بنتيجة 1-1، بينما استطاع الجزائر من تحويل الخسارة بهدف للفوز بهدفين على أوغندا.

نتائج مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

مصر ضد غينيا بيساو - (1-1)

الجزائر ضد أوغندا - (2-1)

غانا ضد أفريقيا الوسطى - (4-3)

بوركينا فاسو ضد سيراليون - (2-2)

نيجيريا ضد بنين - (1-2)

غينيا الاستوائية ضد مالاوي - (1-0)

موزمبيق ضد غينيا - (1-0)

الصومال ضد بوتسوانا - (1-3)

وتستأنف باقي مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء، بمباراة كوت ديفوار ضد كينيا.

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