تصفيات أفريقيا لكأس العالم.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يقام اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، العديد من المباريات المهمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويسعى منتخب المغرب لتعزيز صدارته للمجموعة الخامسة عندما يلاقي جمهورية الكونغو، بينما يستعد البرتغال لبطولة يورو 2024 في مواجهة أيرلندا.
جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
زامبيا ضد تنزانيا - 4 مساء - ssc
كينيا ضد كوت ديفوار - 4 مساء - ssc
مدغشقر ضد مالي - 4 مساء - ssc
جنوب السودان ضد السودان - 4 مساء - ssc
موريشيوس ضد إسواتيني - 4 مساء - ssc
جنوب أفريقيا ضد زيمبابوي - 7 مساء - ssc
ليسوتو ضد رواندا - 7 مساء - ssc
تشاد ضد جزر القمر - 7 مساء - ssc
الرأس الأخضر ضد ليبيا - 7 مساء - ssc
جمهورية الكونغو ضد المغرب - 10 ليلا - ssc
الجابون ضد جامبيا - 10 ليلا - ssc
سيشيل ضد بورندي - 10 ليلا - ssc
أنجولا ضد الكاميرون - 10 ليلا - ssc
مباريات ودية دولية
أذربيجان ضد كازاخستان - 5 مساء - beIN SPORTS 3
سان مارينو ضد قبرص - 7 مساء - beIN SPORTS 2
مولدوفا ضد أوكرانيا - 7 مساء - beIN SPORTS 1
البرتغال ضد أيرلندا - 9.45 مساء - beIN SPORTS 2
إيرلندا الشمالية ضد أندورا - 9.45 مساء - beIN SPORTS 3
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