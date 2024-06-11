تصفيات أفريقيا لكأس العالم.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقام اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، العديد من المباريات المهمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى منتخب المغرب لتعزيز صدارته للمجموعة الخامسة عندما يلاقي جمهورية الكونغو، بينما يستعد البرتغال لبطولة يورو 2024 في مواجهة أيرلندا.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

زامبيا ضد تنزانيا - 4 مساء - ssc

كينيا ضد كوت ديفوار - 4 مساء - ssc

مدغشقر ضد مالي - 4 مساء - ssc

جنوب السودان ضد السودان - 4 مساء - ssc

موريشيوس ضد إسواتيني - 4 مساء - ssc

جنوب أفريقيا ضد زيمبابوي - 7 مساء - ssc

ليسوتو ضد رواندا - 7 مساء - ssc

تشاد ضد جزر القمر - 7 مساء - ssc

الرأس الأخضر ضد ليبيا - 7 مساء - ssc

جمهورية الكونغو ضد المغرب - 10 ليلا - ssc

الجابون ضد جامبيا - 10 ليلا - ssc

سيشيل ضد بورندي - 10 ليلا - ssc

أنجولا ضد الكاميرون - 10 ليلا - ssc

مباريات ودية دولية

أذربيجان ضد كازاخستان - 5 مساء - beIN SPORTS 3

سان مارينو ضد قبرص - 7 مساء - beIN SPORTS 2

مولدوفا ضد أوكرانيا - 7 مساء - beIN SPORTS 1

البرتغال ضد أيرلندا - 9.45 مساء - beIN SPORTS 2

إيرلندا الشمالية ضد أندورا - 9.45 مساء - beIN SPORTS 3

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