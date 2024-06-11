"هدية غير متوقعة".. هل التعادل مع غينيا بيساو أضعف موقف مصر في تصفيات مونديال 2026؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 تعثر أول بهذه المرحلة للمنتخب الوطني بعد تعادله بهدف لمثله أمام مستضيفه غينيا بيساو مساء يوم أمس الإثنين.

ولكن أهدى منتخب سيراليون هدية لمنتخب مصر بعدما خطف الأول تعادلاً قاتلاً أمام مستضيفه منتخب بوركينا فاسو.

ترتيب المجموعة بعد منافسات الجولة الرابعة أصبح كالتالي:

1) مصر: 10 نقاط.

2) غينيا بيساو: 6 نقاط.

3) بوركينا فاسو: 5 نقاط.

4) سيراليون: 5 نقاط.

5) إثيوبيا: 3 نقاط.

6) جيبوتي: نقطة

هذا قبل 6 جولات ـ 18 نقطة ـ من نهاية هذه المرحلة؛ حيث استطاع منتخب مصر الحفاظ على فارق النقاط الذي كان قبل الجولة.

وسيشهد التوقف الدولي في شهر مارس المقبل مباراتين لمنتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون الفوز بهما سيجعل رصيده 16 نقطة وسيكون في انتظار نتائج باق منتخبات المجموعة ولكن لن يكون حسم التأهل.

فهناك على سبيل المباراة مباراة بين منتخبي غينيا بيساو وبوركينا فاسو فوز أي طرف بهما يظل في المنافسة ولكن تُعد النتيجة الأفضل هو التعادل.

ولكن ستظل المنافسة مع وجود أفضلية لمنتخب مصر في الجولتين المقبلتين في ظل فارق النقاط الحالي.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تتأهل المنتخبات صاحبة أفضل مركز ثاني بالتصفيات للملحق إلى الملحق العالمي بين القارات.

ويتنافس بالتصفيات 54 منتخباً تم تقسيمهم على 9 مجموعات بواقع 6 منتخبات بكل مجموعة.

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