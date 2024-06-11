شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: رأينا أن وجود محمد صلاح فى آخر الدقائق سيفيده أكثر معنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن مدير الكرة فى منتخب مصر، أنه راض عن نتيجة التعادل أمام غينيا بيساو والتوفيق لم يكن حليف المنتخب فى الشوط الثانى، وكان يستطيع الفوز بأكثر من هدفين.

وقال إبراهيم حسن، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "المنتخب كنا الأكثر استحواذا طوال المباراة والحمد لله على النتيجة، وأهدرنا العديد من الفرص وأشكر اللاعبين على الأداء والتوفيق لم يكن معنا".

وأضاف: "الشوط الأول لم نكن الأفضل والأداء مكانش على المستوى ولكن فى الشوط الثانى تغير الحال وكنا نستطيع أن نكسب بأكثر من هدفين ولكن بقول الحمد لله لأنها كانت ممكن تقف وتخرج خسران".

وتابع: "مش عارف إزاى تصفيات كأس العالم ما فيهاش تقنية الفار لازم الاتحاد الأفريقي يراجع نفسه ويطلب من الاتحاد الدولى وجود تقنية الفيديو".

واستطرد: "المشوار طويل والحمد لله على الحفاظ على الفارق بيننا وبين أقرب منتخب لنا، وأجسام لاعبي منتخب غينيا بيساو كبيرة جدا والتحاماتهم قوية جدا".

وأردف: "طبيب المنتخب لسه هيجرى أشعة على قدم مصطفى محمد، ولكن الدكتور محمد أبو العلا طمنا على مصطفى وتقريبا هو جزع فى الأربطة بعد التدخل القوى".

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته قائلا: "اهدوا شوية على المنتخب وحسام حسن هو من غير وجهة نظره فى تغيير مصطفى فتحى بدلا من محمد صلاح، ولكنه لم يبلغ محمد صلاح بهذا التغيير ولا يعرف أصلا إنه كان هيطلع، ورأى أن وجود محمد صلاح فى آخر الدقائق سيفيده أكثر معنويا وفنيا ونحاول نخطف هدف، لذلك أعاد مصطفى فتحى للدكة ولم يُجر التغيير".