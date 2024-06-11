شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: غينيا بيساو لم يكن سهلا على ملعبه.. وحلمنا الوصول للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر، أن منتخب غينيا بيساو لم يكن سهلا على ملعبه، والملعب كان سيئا، ولكننا استطعنا أن نعود فى المباراة، وقادرون على الوصول لكأس العالم.

وقال مروان عطية، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "ملعب المباراة كان سيئا والمستوى تحسن فى الشوط الثانى، وبدأنا المباراة بشكل غير جيد حتى تعودنا على الأجواء والملعب، ومنتخب غينيا بيساو لم يكن سهلا على ملعبه على الرغم أنهم يظهروا بأنهم منتخب ضعيف ولكن هم أقوياء جدا".

وأضاف مروان عطية: "كل حلمنا هو الوصول إلى كأس العالم، وتحدثنا بين الشوطين بأننا لازم نرجع ما ينفعش نخسر النهاردة والحمد لله على النتيجة، وأشكر الجماهير التى ساندتنا فى القاهرة أمام بوركينا فاسو وننتظر منهم المساندة فى كل المباريات".

واكتفى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم ماما بالدو لأصحاب الأرض فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل محمد صلاح فى الدقيقة 70.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الأول، بينما قفز منتخب غينيا بيساو إلى 6 نقاط.