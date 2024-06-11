شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف عن تعادل مصر أمام غينيا: المفروض نفكر هنعمل إيه في كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن نتيجة تعادل منتخب مصر ضد غينيا بيساو، جيدة في ظل التأخر في بداية المباراة بهدف، والتعادل أحسن من الخسارة.

ويخوض منتخب مصر تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

وتابع يوسف في تصريحات تلفزيونية: "كنا قادرين على تحقيق الفوز خاصةً أن المنافس متواضع.. وغياب التركيز وراء التباين في الأداء، بالإضافة إلى عامل الجو والملعب سبب في الاهتزاز ببداية المباراة، فضلاً عن الاستهتار بالمنافس".

واستطرد: "على منتخب مصر باسمه وتاريخه عليه أن يحسم المجموعة مبكرًا، خاصةً أن المنافسين في المجموعة ليست بحجم الفراعنة، والمفروض نفكر هنعمل اي في كأس العالم مش ازاي نوصل كأس العالم".

وأردف محمد يوسف: "الهدف الذي تلقاه منتخب مصر جاء يتحمل مسؤوليته رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، ولكن الهدف ليس ملعوب".

واختتم: "لا اعلم كواليس ما حدث بين محمد صلاح وحسام حسن، ولكن من الوارد أن يكون حسام حسن غير رأيه في آخر لحظة، وفضل استكمال اللاعب للمباراة".