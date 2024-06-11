شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد غينيا بيساو.. قرارات مثيرة للجدل تحكيميا وهدف مشكوك فى صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي السوداني محمود إسماعيل ظهر بمستوى فنى متواضع خلال إدارته لمواجهة مصر وغينيا بيساو التى أقيمت مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وانتهت بتعادل المنتخبين 1/1، ويحافظ منتخب مصر على تصدر مجموعته في التصفيات.

وقال عقل، إن الحكم تعرض لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء، لكن يؤخذ عليه أنه أكثر من الحديث مع اللاعبين عقب كل قرار في أغلب فترات المباراة، مما أثر بشكل كبير على شخصيته داخل المستطيل الأخضر إلى جانب أنه ظهر في النصف ساعة الأولى مهزوزا، فيما جاءت أبرز الاختبارات التي تعرض لها خلال اللقاء، كما يلي:

في الدقيقة 42 أحرز غينيا بيساو هدفا جاء من مخالفة ثم لمسة يد على مهاجم الفريق الغيني، وكان يجب أن يلغى الحكم الهدف خاصة أنه كان في مكان مناسب يسمح له بالرؤية، كما أن غياب الـ"VAR" عن مباريات التصفيات سيكون له تأثير كبير على النتائج.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لرباعى الفريق الغينى فرانكولينو ومارسيلو وخورخى وكاندى، كما أنذر عمر كمال وأوفا، وتغاضى عن إنذار كل من جيفرسون انكادا واوبا سانجاتى طبقا للقانون.

وظهر المساعدان فى يقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، خاصة المساعد الثانى الذى سمح باستمرار اللعب في هدف منتخب مصر، من خلال تمركز جيد.

كما بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية خلال فعاليات اللقاء.