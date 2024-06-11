شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد: المنتخب قدم أداء مميزا أمام غينيا بيساو.. ومحمد صلاح الأفضل والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض منتخب مصر تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.
وقال طارق السعيد في تصريحات تليفزيونية: "نتيجة تعادل مصر مع غينيا بيساو، جيدة، والمنتخب ظهر بشكل مميز خاصة في الشوط الثاني".
وأضاف: "غينيا بيساو منتخب محترم، ولم يكن يتخيل قدرته هز شباك الفراعنة، وهو ما جعله يتراجع في الشوط الثاني، منتخب مصر كان الأفضل في الشوط الثاني أمام غينيا بيساو وأهدر عدة فرص".
وأردف: "يجب تهنئة منتخب مصر بالحفاظ على صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم ، وأحمد أمين أوفا ما زال في بداية مشواره الدولي ولم تسنح له فرصا أمام المرمى".
واختتم طارق السعيد تصريحاته قائلا: "أرى أن محمد صلاح أفضل لاعب في لقاء مصر وغينيا بيساو، يكفي الهدف العالمي الذي سجله بمهارة فردية، بجانب تحركاته الخطيرة، وتمريراته الساحرة".
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