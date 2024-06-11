شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية كوت ديفوار الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الأولمبي استعداداته للتجربة الودية الثانية أمام نظيره كوت ديفوار المقرر لها اليوم الثلاثاء الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة فى إطار برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
وفاز المنتخب الأوليمبي على نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف أحرزه مصطفي ميسي فى المباراة الودية الأولى التى جمعتهما الجمعة باستاد القاهرة.
وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد باريس بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً التي أقيمت في المغرب نوفمبر العام الماضي.
ووقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة من أولمبياد باريس بجانب إسبانيا وجمهورية الدومنيكان وصاحب المركز الثاني بـ كأس أمم آسيا.
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