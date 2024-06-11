شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تعود من غينيا بيساو اليوم بعد مواجهتهما فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب مصر من غينيا بيساو فجر اليوم الثلاثاء، بعد مواجهتها أمس فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

واكتفى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

تقدم ماما بالدو لأصحاب الأرض فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل محمد صلاح فى الدقيقة 70.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الأول، بينما قفز منتخب غينيا بيساو إلى 6 نقاط.