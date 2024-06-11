مختار مختار: تصريحات حسام حسن تجعله يرتكب الأخطاء

ياسر رشاد - القاهرة - طالب مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه على حسام حسن، المدير الفني للفراعنة تقليل تصريحاته الإعلامية، لعدم ارتكاب الأخطاء.

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وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نعذر حسام حسن الآن، لكن يجب أن يحدث تطور وتحسن في المستوى خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "في الشوط الأول لم نصنع الفرص، ولدي تحفظ كبير على الهدف الذي استقبلناه في تلك المباراة".

وتابع: "هناك عدد كبير من اللاعبين الذين لم يعودوا للدفاع، كنت سأجن عندما كنت أشاهد المباراة، وهذا أكبر أننا كنا نلعب المباراة برعونة".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "على حسام حسن أن يركز في عمله فقط، لأن كثرة التصريحات تجعله يرتكب الأخطاء".