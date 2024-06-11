يورو 2024 : نجم هولندا خارج منافسات اليورو بسبب الاصابة

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض منتخب هولندا لانتكاسة كبيرة قبل ايام قليلة من انطلاق منافسات يورو 2024 بعد اعلان خروج نجم وسط برشلونة و منتخب هولندا فرانكي دي يونج من قائمة المنتخب الهولندي بسبب الاصابة التي تعرض لها في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في شهر ابريل الماضي .

وعلى الرغم من تواجد اسم فرانكي دي يونج في قائمة 26 لاعبا التي اعلنهات رونالد كومان قبل عدة ايام لخوض مباريات يورو 2024 الا ان الجهاز الطبي لمنتخب هولندا اعلن ان فرانكي دي يونج خسر السباق ضد الزمن للتعافي من الاصابة قبل يورو 2024 ولن يكون لائقا لخوض اي مباراة خلال اليورو .

وقال فرانكي دي يونج تعليقا على قرار الجهاز الفني والطبي لمنتخب هولندا في تعليق عبر صفحته على احد مواقع التواصل الاجتماعي : انا حزين ومحبط انني لن أشارك في بطولة يورو 2024 . خلال الايام والاسابيع الاخيرة حاولت بمساعدة الجهاز الطبي القيام بتدريبات مكثفة الا ان آلام الكاحل مازالت تلاحقني بكل اسف .

واضاف فرانكي دي يونج : كان من احلامي المشاركة مع المنتخب الهولندي في بطولة كأس اوربا ولكن الان يجب علي مساندة المنتخب الهولندي مثل اي مواطن هولندي واتمنى لهم كل التوفيق في البطولة .

وكان رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا قد وجه انتقادات شديدة لنادي برشلونة لتعاملهم مع اصابة فرانكي دي يونج حيث تم مشاركة الاعب في بعض الاحيان وهو لم يكتمل الشفاء في عدة مباريات حتى تمت الاصابة بشكل كامل خلال مباراة برشلونة وريال مدريد حيث قال رونالد كومان : تم التعامل مع الاصابة بشكل غير احترافي ونحن نعاني الان من التبعات مع المنتخب .