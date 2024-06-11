تاليسكا يتغنى برقم تاريخي للنصر السعودي في دوري روشن

تغنى أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، برقم تاريخي للعالمي في بطولة دوري روشن.

وأصبح نادي ‎النصر أكثر فريق في تاريخ دوري روشن السعودي، تسجيلًا للأهداف من الكرات الثابتة، حيث أحرز لاعبوه 35 هدفًا.

ونشر البرازيلي أندرسون تاليسكا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة للانجاز التاريخي الذي حققه نادي النصر السعودي.

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وكان فريق النصر قد نجح في إنهاء الموسم الماضي محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 82 نقطة.

جدير بالذكر أن هناك تقارير قد تحدثت عن احتمالية رحيل أندرسون تاليسكا عن النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن تاليسكا سوف يبقى داخل نادي النصر السعودي خلال الموسم المقبل ولن يرحل.