عقوبة منتظرة من كاف بعد مباراة مصر وغينيا بيساو

أفادت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” سيوقع عقوبة على منتخب غينيا بيساو، عقب أحداث مباراة نظيره مصر في التصفيات الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو، بنتيجة هدف لكل فريق ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026 في المباراة التي أقيمت على ملعب “24 سبتمبر”.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء شغب من جانب الجماهير الغينية حيث قامت بإلقاء الزجاجات على لاعبي الفراعنة مما تسبب في إصابة حارس المرمى مصطفى شوبير.

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وأكدت التقارير، أن لجنة الانضباط والأخلاق بالكاف تنتظر تقرير مراقب المباراة عقب الشغب جماهير غينيا ضد لاعبي منتخب مصر.

وأشارت إلى أنه سيتم رفع تقريرًا شاملًا من جانب مراقب المباراة، الذي من المفترض أن يحتوي على تدوين الواقعة لتحديد حجم العقوبة التي ستوقع على الجماهير الغينية والتي تسببت في إصابة حارس الفراعنة.