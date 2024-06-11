لاعب الاهلي على رادار ناد أوروبي

كشف تقارير صحفية، أن هناك اهتمام من ناد أوروبي وهو أيل ليماسول القبرصي بضم نجم الفريق الأول الأول للنادي الاهلي خالد عبدالفتاح، خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير أن نادي أيل القبرصي يرغب في ضم خالد عبدالفتاح الظهير الأيسر للنادي الاهلي، على سبيل الإعارة، بسبب عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وواصل التقرير أن هناك محادثات بين النادي الاهلي والنادي القبرصي،حيث أرسل الآخير أحد الوكلاء لاستطلاع رأي الاهلي في استعارة اللاعب، سواء بالموافقة أم لا.

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وأضاف، إنه في حالة موافقة النادي الاهلي سيتم إرسال خطاب بشكل رسمي للنادي لضم اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولم يشارك خالد عبدالفتاح في عهد السويسري مارسيل، وذلك لعد اقتناع المدرب به، فسيتسبب ذلك اقترابه من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم.