رد رسمي من الخليج السعودي حول مستقبل محمد شريف

كشف قاسم المسكين، المنسق الإعلامي لنادي الخليج السعوي، حقيقة ما تم تداوله عن اقتراب رحيل المحترف المصري محمد شريف، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح قاسم المسكين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة، أن نادي الخليج السعودي ملتزم بعقده مع محمد شريف، وأن اللاعب لن يرحل عن صفوف الفريق.

وأشار إلى أن إدارة نادي الخليج السعودي لم تفتح الباب أمام رحيل محمد شريف في انتقالات الصيف القادم، وتلقى العروض، موضحًا أن عقده يتبقى فيه موسم إضافي.

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وحول احتمالية عودة اللاعب إلى الاهلي مرة أخرى، أكد أن القرار يعود إلى اللاعب فقط بالطبع وليس لنادي الخليج.

وذكر أن الخليج قبل استقالة بيدرو إيمانويل مدرب الفريق، ويتم البحث في الوقت الحالي عن مدرب جديد لخلافته.