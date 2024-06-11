ملف الخليج 365.. هدية سيراليون للمنتخب.. وحقيقة رفض صلاح طلب حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد يوم الإثنين عدد من الأحداث الرياضية المهمة ونعرض لكم هنا في هذه الروابط تفاصيل هذه الأحداث:

"هدية غير متوقعة".. هل التعادل مع غينيا بيساو أضعف موقف مصر في تصفيات مونديال 2026؟

شهدت الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 تعثر أول بهذه المرحلة للمنتخب الوطني بعد تعادله بهدف لمثله أمام مستضيفه غينيا بيساو مساء يوم أمس الإثنين قبل أن يتلقى هدية في وقت لاحق، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

تصفيات أفريقيا لكأس العالم.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يقام اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، العديد من المباريات المهمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، للاطلاع على المواعيد.. اضغط هنا

تعادل مصر وعودة الجزائر.. نتائج مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

انتهت المباريات التي أقيمت أمس الإثنين 10 يونيو 2024، حيث أقيمت العديد من المواجهات في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، للتعرف على النتائج.. اضغط هنا

إبراهيم حسن: كنا ننتوي استبدال محمد صلاح أمام غينيا بيساو

قال إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، إن حسام حسن كان ينوي بالفعل الدفع بناصر ماهر ومصطفى فتحي خلال مباراة غينيا بيساو واستبدال صلاح، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

صفقات الأهلي الجديدة 2024.. مصدر يكشف توقع بلعبيد مقابل 10.75 مليار سنتيم

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" تفاصيل عقد لاعب الأهلي المنتظر الإعلان عنه، زين الدين بلعيد، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"طلب 5 لاعبين وعرضوا عليه 3".. كواليس اجتماع الـ 3 ساعات بين كولر والخطيب وقيادات الأهلي

عُقد اليوم الإثنين اجتماعاً مطوّلاً جمع المدير الفني السويسري لفريق الكرة بالأهلي، مارسيل كولر من جانبه ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة ناديه والمفوّض بالإشراف على قطاع الكرة وحسام غالي عضو المجلس ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط وزكريا ناصف عضو اللجنة وخالد الجوادي مترجم المدير الفني من جانبه آخر، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

هل رفض محمد صلاح استبداله بمصطفى فتحي أمام غينيا بيساو؟.. مصدر يُجيب لمصراوي

كشف مصدر عن حقيقة ما تم إثارته عن رفض محمد صلاح قرار المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن باستبداله باللاعب مصطفى فتحي بالدقائق الأخيرة من مباراة غينيا بيساو، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حسام حسن: لنا ركلة جزاء أمام غينيا بيساو.. وهدفهم به مخالفة

يرى المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن، أن الفريق كان له ركلة جزاء أمام غينيا بيساو، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

هدف صلاح لم يكن كافياً".. منتخب مصر يتعثر أمام غينيا بيساو بتصيفات كأس العالم 2026 (فيديو)

تعادل منتخب مصر بهدف لمثله خلال المباراة التي حل فيها ضيفاً على نظيره غينيا بيساو مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

ليفربول يعلق على هدف صلاح مع منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

علق نادي ليفربول على هدف صلاح مع منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

شهدت المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، تعادل مصر مع غينيا بيساو بنتيجة 1-1، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير الرياضة عن التعادل مع غينيا بيساو: مسار تصاعدي لأداء المنتخب وكل الدعم لجهازه الفني

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،لاعبي المنتخب الوطني بعد التعادل الإيجابي في مباراة اليوم أمام غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، مؤكداً على تطور أداء الفريق من الشوط الأول للثاني وتوقعه لمزيد من التحسن، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

سيراليون تُقدم هدية لمنتخب مصر بتعادل قاتل أمام بوركينا فاسو

قدّم منتخب سيراليون هدية لمنتخب مصر بخطف تعادل قاتل خلال المباراة التي جمعته بنظيره بوركينا فاسو مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

بعد التعادل مع غينيا بيساو.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

انتهت مباراة مصر وغينيا بيساو بنتيجة 1-1، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد

تعرض مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، مصطفى محمد، للإصابة في أول ربع ساعة من مباراة مصر وغينيا بيساو، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل المنتخب مع غينيا بيساو؟

تعادل منتخب مصر بهدف لمثله مع مستضيفه غينيا بيساو خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا