شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: تعادل مصر أمام غينيا غير مقبول.. وناصر ماهر شخصية لاعب دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري ما زال يتعرف على إمكانيات لاعبيه، وتوظيفهم في بعض الأماكن داخل المستطيل الأخضر، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين محليين في بطولة الدوري، شاركوا مع المنتخب وقد لا يكون لهم التأثير الفني المطلوب.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "هناك لاعبون تظهر شخصيتهم سريعًا في الملعب على المستوى الدولي مثل ناصر ماهر الذي قدم مستوى جيدا خلال لقاء مصر أمام غينيا بيساو، وفرصة صلاح في النهاية لم يوفق فيها، بعدما قرر التمهل قليلًا للعبها بالقدم اليسرى فانقض عليه الحارس وتصدى لها، ولو ذهبت لـزيزو كان سيحرزها".

وأضاف: "لا نريد التسرع في الحكم على حسام حسن، فهو ما زال لديه وقت للتعلم، ومن حقنا انتقاد أسلوب اللعب والأداء، ونحن سعداء بالجراءة التي يتميز بها في الدفع بوجوه جديدة، وهناك لاعبون استغلوا الفرصة مثل ناصر ماهر الذي ظهر بشخصية جيدة، وفي وجود ناصر مع إمام عاشور وزيزو في وسط الملعب سيكون لدينا قوة في العمل الهجومي".

وتابع: "النتيجة بالنسبة لي ليست مقبولة، وكنت أطمع في تحقيق المكسب، لكننا ظهرنا بشكل سيئ جدًا في الشوط الأول، رغم أن منتخب غينيا بيساو كان خائف ومرعوب ويخشى من فضيحة على أرضه، حتى الجماهير لم تكتمل إلا بعدما سجلوا الهدف.. واستقبال هدف أحزن الجميع، لكن في الشوط الثاني تغيرت الأمور بعد ترتيب الأوراق، وأداء خط الدفاع غير جيد والمفترض أن نكون أفضل من ذلك".

واستطرد: "محمد حمدي ظهير أيسر منتخب مصر يحتاج لمراجعة نفسه، الحماس شىء جيد، لكنه (حماس سلبي)، والهدف الذي دخل مرمى الفراعنة، جاء نتاج أمور سلبية كثيرة منها التمركز السيئ والتعامل ببطئ من جانب الخط الخلفي".

وأكد أيمن يونس أن "قرار الدفع بالشناوي صائب"، وأن ناصر ماهر إضافة قوية لمنتخب مصر، وحزين لوجود أزمة في الظهير الايسر وعلى فتوح وحمدي أن يراجعوا أنفسهم وتلك الجبهة تكلف تريزيجيه مجهود مضاعف، لأن في وجود ظهير أيسر قوي يظهر تريزيجيه بشكل جيد وهو (اتظلم) اليوم في ظل المجهود البدني الذي تعرض له على ملعب سيئ وجو حار.

وقال: "الهدف الذي سجله محمد صلاح بالتأكيد سيجعل الأجواء مع حسام حسن (سمن على عسل).. والعلاقة بينهما جيدة وظهرت بشكل رائع في الملعب عندما تحدث المدير الفني للاعب في لعبة الركلة الحرة".

وأشاد أيمن يونس بالهدوء الذي فرضه حسام حسن على غرفة الملابس بين شوطي اللقاء، مؤكدا أن هناك إيجابيات كثيرة مهمة للمرحلة المقبلة رغم النتيجة غير المقبولة بالنسبة للكثيرين، وأن على حسام حسن عدم التركيز مطلقا مع الانتقادات.

واختتم أيمن يونس: "حسام حسن يحتاج للهدوء على الخطوط أيضا ويترك اللاعبين من أجل التركيز في الملعب وعدم المساهمة في توتر أي لاعب داخل المستطيل الأخضر، هناك أوقات تحتاج للهدوء حتى يتم إيصال احساس للاعب بأنه يؤدي بشكل جيد، بدلا من الضغط عليه باستمرار".