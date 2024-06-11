شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الرابعة فى دورة الترقى للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الجولة الرابعة من منافسات دورة ترقى الدورى الممتاز مساء الأربعاء المقبل، والتي تقام بنظام دورين يصعد من خلالها صاحب المركز الأول للدورى الممتاز ومرافقة ناديى بتروجت وغزل المحلة اللذين صعدا بشكل مباشر من خلال دورى المحترفين.

موعد مباريات الجولة الرابعة من ترقى الممتاز

منتخب السويس ضد حرس الحدود "5 مساء"

سبورتنج ضد الترسانة "5 مساء"

وانفرد فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكى، بصدارة ترتيب دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط متفوقاً بثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الترسانة وسبورتنج بعد مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

ترتيب جدول دورة الترقى بعد مباريات الجولة الثالثة..

1 حرس الحدود 7 نقاط

2 الترسانة 4 نقاط

3 سبورتنج 4 نقاط

4 منتخب السويس نقطة

نجح فريق حرس الحدود فى تحقيق فوز صعب على منتخب السويس بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل برفقة بتروجت وغزل المحلة.

بهذه النتيجة يرفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 7 نقاط فى صدارة ترتيب دورة ترقى الممتاز، من فوزين وتعادل، فيما بقى منتخب السويس عند نقطة واحدة فى المركز الرابع والأخير من هزيمتين وتعادل.

وفى مباراة ثانية، حقق فريق الترسانة فوزا مهما على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الترسانة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز.

بهذه النتيجة رفع فريق الترسانة رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم للمركز الثانى فى ترتيب دورة ترقى الممتاز، فيما بقى سبورتنج عند النقطة 4 ليتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن الشواكيش.