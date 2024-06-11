شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر لها 14 يونيو الجارى، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادى عشر من دورى nile.

ويكثف أيمن الرمادى تدريباته من أجل تجهيز اللاعبين بشكل كامل لمباراة الزمالك بعدما عكف على دراسة كل نقاط القوة والضعف من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وحصد النقاط الثلاثة والتقدم فى جدول الدورى.

وينتظر سيراميكا عودة لاعبه أحمد القندوسى من الجزائر بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 من أجل تجهيزه لمواجهة الزمالك.

ويبدأ فريق سيراميكا مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولى أمام الزمالك 14 يونيو، ثم مواجهة مودرن فيوتشر 19 يونيو، ثم مواجهة المصرى البورسعيدى 23 يونيو، ويختتم مبارياته في شهر يونيو مع الزمالك يوم 29.

يحتل فريق سيراميكا المركز السابع فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 34 نقطة، من 23 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 37 هدفا واستقبلت شباكه 27 هدفا.