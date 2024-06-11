الامارات | «موسم السلة» ينطلق 15 سبتمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة السلة، 15 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق الموسم الرياضي 2024-2025، من بوابة مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لمرحلة الرجال، بمشاركة سبعة أندية، هي: شباب الأهلي، والنصر، والبطائح، والشارقة، والوصل، والوحدة، والظفرة، كما تم تحديد الرابع من أكتوبر موعداً لانطلاق الدوري.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، مدير المسابقات في الاتحاد علي أميري، في تصريحات صحافية: «إن أولى المسابقات ستقام بتقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى: شباب الأهلي والشارقة والوصل، وتجمع الثانية النصر والبطائح والوحدة والظفرة».

وأضاف: «يقام الدور التمهيدي بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، على أن تقام المباريات على ملعب الفريق المتقدم في الترتيب العام لدوري الموسم الماضي، وتتبع بالدورين ربع ونصف النهائي، اللذين تتم إقامتهما بنظام خروج المغلوب، ويتحدد في ختامها هوية الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية».

وأشار أميري إلى أن بطولة الدوري العام، ستجري مبارياتها بنظام (بست أوف 3)، وتقام على مراحل عدة، وقال: «إن المرحلة الأولى ستقام بنظام دوري من مرحلتين تتأهل على إثرها الفرق أصحاب المراكز (الأول والثاني والثالث) إلى الدور نصف النهائي، على أن يتحدد الفريق الرابع من خلال المرحلة الثانية التي تقام بمشاركة الفرق الأربعة التي حلت في ختام التمهيدي من الرابع وحتى السابع».

وأضاف: «الجديد في دوري الموسم المقبل، أن الدور النهائي سيقام بنظام الدوري بين الفرق الأربعة التي حجزت مقاعدها للمربع الذهبي، سواء المراكز الثلاثة الأولى التي ضمنت تأهلها المباشر من الدور التمهيدي أو الفريق الرابع القادم من المرحلة الثانية، وذلك لتحديد هوية البطل».

واختتم: «الفرق التي لم يكتب لها التأهل إلى الدور النهائي، ستلعب بدوري لتحديد المراكز الختامية، على أن تكون هناك مراسم تتويج لبطل هذه المرحلة يُسمى (بطل المستوى الثاني)، أي أن جديد الدوري وجود مراسم تتويج للمستويين المحددين لهوية البطل، وبطل المستوى الثاني».