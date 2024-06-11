شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل اختبارات الناشئين بمحافظات الجمهورية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل اليوم، الثلاثاء، اختبارات الأهلي للناشئين بمحافظات الجمهورية، والتي بدأت فى محافظة الشرقية والغربية وتقام حالياً فى السويس (9 يونيو) والإسكندرية (12 يونيو).

واختتمت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلى الأحد الماضى بمحافظة القاهرة، بعدما استمرت لمدة 9 أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

وشهدت اختبارات الناشئين بالأهلي هذا العام إقبالًا كثيفًا من المتقدمين لخوض الاختبارات والتي اشتملت على مواليد من عام 2008 وحتى عام 2019. ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين بالقاهرة فى شهر يوليو المقبل.