شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المنتخب الأولمبى وكوت ديفوار فى الودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، لخوض المباراة الودية الثانية أمام نظيره الإيفواري باستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض، خاصة أن الفريق العاجي منتخب أوليمبي قوي يضم عددا كبيرا من المحترفين، وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة، حيث خسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فازعلى نظيره العراقي برباعية نظيفة .

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

تقام مباراة المنتخب الأولمبي أمام كوت ديفوار فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

نتيجة آخر مواجهة بين مصر وكوت ديفوار

أدى المنتخب الأولمبى المباراة الودية الأولى أمام كوت ديفوار مساء الجمعة الماضى، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله مصطفى سعد "ميسى" صانع ألعاب منتخب مصر الأولمبى، عقب استغلال خطأ مدافعى منتخب كوت ديفوار.

ميكالي يصحح الأخطاء

يسعى ميكالى فى هذه المباراة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الودية الأولى، كما يسعى لحسم المراكز الثلاثة التي تحتاج للتدعيم بلاعبين كبار قبل اعلان القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس يوم 3 يوليو المقبل.

قائمة المنتخب الأولمبى

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي كلا من: "حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد نديم، أحمد سيد عبد النبي حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، أسامة فيصل وبلال مظهر".

تريزيجيه يقترب من المنتخب الأولمبي

بات الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه أقرب اللاعبين فوق السن للانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس والتي تنطلق الشهر المقبل.