شكرا لقرائتكم خبر عن معتز زدام يعود للمصري بعد انتهاء التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

يعود التونسي معتز زدام، لاعب النادي المصري، إلى الفريق البورسعيدي بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة مجموعته في التصفيات الأفريقية برصيد 10 نقاط، ويليه منتخب ناميبيا برصيد 8 نقاط، حيث تعادل المنتخبان سلبياً في آخر مواجهة بالمجموعة.

ويستعد النادي المصري لمباراته بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بالزمالك فى السابعة مساء الاثنين السابع عشر من يونيو الجاري باستاد برج العرب.

وكانت مباراة الدور الأول بين المصري والزمالك، قد انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.