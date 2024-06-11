وزير الرياضة عن التعادل مع غينيا بيساو: مسار تصاعدي لأداء المنتخب وكل الدعم لجهازه الفني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،لاعبي المنتخب الوطني بعد التعادل الإيجابي في مباراة اليوم أمام غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، مؤكداً على تطور أداء الفريق من الشوط الأول للثاني وتوقعه لمزيد من التحسن.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، نوّه الوزير بالمسار التصاعدي لأداء المنتخب، معلناً دعمه الكامل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن في مسيرته القادمة.

كما شدد صبحي على أهمية فترة الإعداد التي يخوضها المنتخب حالياً، مشيراً إلى أنها ستكون كفيلة بدفع أداء الفريق للأمام.

وفي ضوء ذلك، أشاد بالمستوى الذي قدمه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، في المباراة، معبراً عن متابعته المستمرة لصلاح وتمنياته له بالتوفيق في المباريات القادمة.

واختتم صبحي حديثه بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم للمنتخب من جميع الأطراف، خصوصاً الجمهور الذي يعد عاملاً حيوياً في تحفيز اللاعبين ودعمهم في جميع البطولات، مؤكداً على أهمية الوقوف خلف المنتخب الوطني في كل المحافل.