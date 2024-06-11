ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، تعادل مصر مع غينيا بيساو بنتيجة 1-1.

وسجل ماما بالدي هدف تقدم غينيا بيساو في الدقيقة 42، وعادل نجم ليفربول النتيجة لمصر بالدقيقة 70.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1. مصر - 10 نقاط

2. غينيا بيساو - 6 نقاط

3. بوركينا فاسو - 4 نقاط

4. سيراليون - 4 نقاط

5. إثيوبيا - 3 نقاط

6. جيبوتي - نقطة

ويلاقي منتخب بوركينا فاسو نظيره سيراليون في آخر مباراة بالمجموعة الأولى، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وبعد انتهاء الجولة الرابعة، تستأنف مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الإثنين الموافق 17 مارس 2025.

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