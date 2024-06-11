شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو هداف الأهلى السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"29" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل المغربى وليد أزارو، مهاجم عجمان الإماراتى الحالي والاهلى السابق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ "29" فهو من مواليد 11 يونيو 1995.

وتعاقد الاهلى مع أزارو صيف 2017 لمدة 4 مواسم، قادمـًا من صفوف فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، ونجح الأسد المغربى فى صنع شعبية هائلة بين الجماهير الحمراء بفضل أهدافه الحاسمة وتألقه بالقميص الأهلاوى، وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلى شارك ازارو فى 89 مباراة مع الأهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16.

أزارو تمكن من تسجيل 18 هدفًا احتل بها صدارة هدافى الدورى 2018 وأصبح الهداف التاريخى للاعبين الأجانب الذين ارتدوا القميص الأحمر.



وأصبح وليد أزارو أول لاعب مغربى يفوز بلقب هداف الدورى المصري عبر تاريخه، كما أصبح ثانى لاعب عربى غير مصرى بعد اليمنى على محسن الذى فاز باللقب موسم 1960 – 1961.



ورحل وليد آزارو من الأهلى للاتفاق السعودى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، قبل أن يتم شراء اللاعب بصفة نهائية ثم فسخ أزارو عقده مع النادى السعودى وانتقل لصفوف عجمان الاماراتى الذى مدد تعاقد اللاعب المغربى مؤخراً ليغلق باب التكنهات حول عودته للدوري المصري سواء للأهلى أو الزمالك.