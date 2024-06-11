شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث الاستثمار بأحد أندية المظاليم للاستفادة من شبابه والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو النادي الأهلي إبرام بروتوكول تعاون مع أحد فرق القسم الثاني من أجل الاستثمار فيه، بموجبه ينضم لاعبو فرق الشباب بالقلعة الحمراء، والذين لم يتسن قيدهم في قائمة الفريق الأول بسبب عدم وجود أماكن شاغرة كافية، للحفاظ على حقوق النادي في لاعبيه الشباب بدلا من رحيلهم مجانا، بعد وصولهم إلى السن القانوني 21 عاما.

ويتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع أكثر من نادٍ فى الفترة الحالية لإبرام بروتوكول تعاون معه بموجبه يشارك لاعبوه باسم هذا النادي في دوري المظاليم، على أن يتم إعارة أو بيع البعض منهم إلى الأندية الأخرى الراغبة في الحصول على خدماتهم، لاسيما بعدما فشلت المفاوضات مع أكثر من نادٍ أبرزهم بروكسي.

وتأتي رغبة الأهلي في التعاون مع أحد أندية المظاليم من أجل الاستفادة من لاعبيه الشباب وعدم رحيلهم المجاني، رغم تواجدهم في النادي لعدة سنوات، لاسيما مع قرار اتحاد الكرة المنتظر بإلغاء مسابقة مواليد 2003.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.