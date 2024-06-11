فاسير : فيراري ستتعامل بهدوء رغم النتائج الكارثية لسباق كندا

ياسر رشاد - القاهرة - اعترف فريد فاسير مدير فريق فيراري لسباقات الفورميلا وان ان كل شىء تم بشكل خاطىء خلال سباق جائزة كندا الكبرى لكنه اكد انه لن يكون هناك تعامل مبالغ فيه مع النتائج الكارثية خلال الفترة القادمة .

وكان فريق فيراري قد دخل جائزة كندا الكبرى للفورميلا وان على حلبة مونتريال وهو مرشح لتحقيق افضل النتائج الا ان المفاجأة كانت بدايتها مع نتائج التجارب التأهيلية حيث فشل كل من كارلوس ساينز و شارل ليكلير في الدخول ضمن العشرة الاوائل قبل ان يخرج الثنائي من السباق الرئيسي قبل نهايته ويفشلا في اضافة اي نقطة لفريق فيراري من السباق الكندي .

واعترف فريد فاسير بأن كل الامور لم تسر على ما يرام حيث عاني شارل ليكلير من تعطل في محرك السيارة . كان شارل ليكلير يخسر مع كل لفة 30 او 40 ثانية وهو رقم كبير لن يتيح له امكانية تخطي اي منافسين وبالتالي كان القرار بخروجه من الحلبة .

واضاف مدير فريق فيراري : لقد كان الفريق جيدا الى حد بعيد خلال يوم الجمعة خلال التجارب الحرة لكن جاءت كل الامور خلال يوم السبت في منتهى السوء ثم كان الختام يوم الاحد بشكل ازعج الكل داخل فريق فيراري لكن في النهاية سنتعامل مع الموقف و لدينا فريق ممتاز سيعكف على دراسة ما حدث ونقوم بتصحيح الاخطاء خلال سباق جائزة اسبانيا الكبرى في برشلونة .